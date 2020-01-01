Дефицита хлеба из-за пандемии не будет - Минэкономики

Минэкономики подписало Меморандум с участниками зернового рынка касаемо предельных объемов экспорта пшеницы.

В Украине не будет дефицита хлеба в связи с пандемией и ограничительными мерами, о чем сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В ведомстве утверждают, что пока внутренний продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, а ценовая ситуация является стабильной и контролируемой.

"Две недели назад Минэкономики подписало Меморандум с основными участниками зернового рынка относительно предельных объемов экспорта пшеницы. По состоянию на самую низкую точку, то есть до того, как начнет поступать хлеб нового урожая, у нас будет 3 млн тонн пшеницы - в 2 раза больше чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По его словам, три недели назад был рост цен по определенным товарным позициям, который удалось остановить. В общем, последние 10 дней цены не росли.

Одной из причин роста цен министр назвал сезонный характер.

"Ведь традиционно перед Пасхой наблюдается подорожание цен на отдельные категории продуктов. Но непредсказуемых скачков не было и не будет. Второе - это девальвация, которая происходит с валютой. Третья причина - это спекулятивный элемент, над преодолением которого в министерстве уже работают", - говорится в сообщении.

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