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Прогноз Кабмина: сокращение ВВП и рост безработицы

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Прогноз курса на год Кабинетом Министров установлен на уровне 29,5 гривен за доллар, предыдущий прогноз был 27 гривен за доллар.
Кабмин оценил последствия коронавируса для экономики Украины
Кабмин оценил последствия коронавируса для экономики Украины
 
В законопроекте об изменениях госбюджета на 2020 год Кабмин ожидает падения ВВП, роста безработицы и девальвацию гривны.
 
Законопроект опубликован на сайте украинского парламента.
 
Правительство ожидает падения ВВП на 3,9%. До кризиса планировалось, что экономика вырастет на 3,7%. Уровень безработицы составит 9,4% против прогнозируемого 8,1%, а падение реальной заработной платы составит 0,3%.
 
Прогноз курса на год установлен на уровне 29,5 грн/дол. Предыдущий прогноз - 27 грн/дол.
 
Инфляция временно ускорится до 8,7% и уже в следующем году должен вернуться к целевым 5%.  В то же время, уже во второй половине этого года ожидается восстановление экономического роста и его ускорение в последующие годы.
 
Среди основных причин - высокий спрос в мире на продукцию отечественного АПК, снижение цен на импортные энергетические товары и более устойчивая банковская система по сравнению с предыдущими кризисами.
 
Напомним, что спикер Верховной Рады подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания, которое состоится в понедельник 13 апреля в 14:00, на котором рассмотрят изменения в бюджет. 
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Теги: бюджет, инфляция, безработица, курс валют, курс гривны
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
mrtdffhher    12.04.2020, 18:43
Оценка:  0
mrtdffhher
А многотысячную смертность от коронавируса вы предусмотрели?
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