В Киеве Skoda Octavia насмерть сбила пешехода - СМИ

Погибший перебегал дорогу в неположенном месте. По данным dtp.kiev.ua, в аварии участвовал автомобиль с номерами МВД.

В Киеве сбили пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте t.me/dtpkievua

В Киеве на Харьковском шоссе в ночь на 13 апреля автомобиль Skoda Octavia сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

По информации ресурса, в ДТП участвовала машина с синими номерами Министерства внутренних дел, которые позже сняли.

Отмечается, что пешеход не захотел воспользоваться подземным переходом, который находился в 50 метрах от места аварии, и начал перебегать дорогу.

Мужчина получил тяжелые травмы. Приехавшие на место аварии медики реанимировали пострадавшего, после чего в критическом состоянии забрали его в больницу.

Через несколько минут автомобиль "скорой" вернулся, что свидетельствует о том, что пешеход умер.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области полицейский за рулем Skoda Octavia насмерть сбил велосипедистку

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet