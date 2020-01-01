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В Киеве Skoda Octavia насмерть сбила пешехода - СМИ

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Погибший перебегал дорогу в неположенном месте. По данным dtp.kiev.ua, в аварии участвовал автомобиль с номерами МВД.
В Киеве сбили пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте
В Киеве сбили пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте
t.me/dtpkievua
 
В Киеве на Харьковском шоссе в ночь на 13 апреля автомобиль Skoda Octavia сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
 
По информации ресурса, в ДТП участвовала машина с синими номерами Министерства внутренних дел, которые позже сняли.
 
Отмечается, что пешеход не захотел воспользоваться подземным переходом, который находился в 50 метрах от места аварии, и начал перебегать дорогу. 
 
Мужчина получил тяжелые травмы. Приехавшие на место аварии медики реанимировали пострадавшего, после чего в критическом состоянии забрали его в больницу. 
 
Через несколько минут автомобиль "скорой" вернулся, что свидетельствует о том, что пешеход умер.
 
 
 
 
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области полицейский за рулем Skoda Octavia насмерть сбил велосипедистку.

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Теги: Киев, ДТП, МВД, видео, фото, авария, пешеход
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Источник: korrespondent.net

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