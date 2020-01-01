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Пожар в Кировоградской области унес жизни троих детей

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В Бобринецком районе произошел пожар в жилом доме. На месте происшествия обнаружили тела маленьких детей.
На Кировоградщине трое детей погибли во время пожара
На Кировоградщине трое детей погибли во время пожара
kr.dsns.gov.ua
 
В Кировоградской области во время пожара в частном доме погибли трое несовершеннолетних детей. Об этом 12 апреля сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
 
Отмечается, что информация о пожаре в селе Костомаровка Бобринецкого района поступила в 13.32 воскресенья.
 
На месте инцидента спасатели выяснили, что возгорание возникло в жилом доме, в одной из комнат которого были обнаружены тела троих детей 2015, 2017 и 2019 года рождения.
 
В 14.45 пожар локализовали, а в 16.20 – ликвидировали.
 
Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют.
 
 
 
Ранее сообщалось, что в Киевской области при пожаре в частном доме погибли трое маленьких детей.
 
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Теги: дети, смерть, фото, пожар, Кировоградская область, погибли
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Источник: korrespondent.net

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