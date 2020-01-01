Пожар в Кировоградской области унес жизни троих детей

В Бобринецком районе произошел пожар в жилом доме. На месте происшествия обнаружили тела маленьких детей.

На Кировоградщине трое детей погибли во время пожара kr.dsns.gov.ua

В Кировоградской области во время пожара в частном доме погибли трое несовершеннолетних детей. Об этом 12 апреля сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что информация о пожаре в селе Костомаровка Бобринецкого района поступила в 13.32 воскресенья.

На месте инцидента спасатели выяснили, что возгорание возникло в жилом доме, в одной из комнат которого были обнаружены тела троих детей 2015, 2017 и 2019 года рождения.

В 14.45 пожар локализовали, а в 16.20 – ликвидировали.

Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют.