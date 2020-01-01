Пожар в Кировоградской области унес жизни троих детей
В Бобринецком районе произошел пожар в жилом доме. На месте происшествия обнаружили тела маленьких детей.
В Кировоградской области во время пожара в частном доме погибли трое несовершеннолетних детей. Об этом 12 апреля сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что информация о пожаре в селе Костомаровка Бобринецкого района поступила в 13.32 воскресенья.
На месте инцидента спасатели выяснили, что возгорание возникло в жилом доме, в одной из комнат которого были обнаружены тела троих детей 2015, 2017 и 2019 года рождения.
В 14.45 пожар локализовали, а в 16.20 – ликвидировали.
Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют.
Cмотрите фотогалерею: Пожар в Кировоградской области унес жизни троих детей
Ранее сообщалось, что в Киевской области при пожаре в частном доме погибли трое маленьких детей.
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