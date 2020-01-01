На Винничине за сутки коронавирус подтвердили у 26 медиков

В Калиновском районе за сутки зафиксировано 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 26 - среди медиков.

Все медики не являются сотрудниками инфекционного отделения

В Винницкой области за сутки коронавирус подтвердился у 26 медицинских работников. Об этом передает Калиновская райгосадминистрация.

Отмечается, что по состоянию на 12 апреля в Калиновском районе зафиксировано 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 26 - среди медиков. Однако все они не являются сотрудниками инфекционного отделения.

"Большая часть больных находятся на самоизоляции дома. Первая пациентка, у которой обнаружили болезнь, находится в тяжелом состоянии", - уточнили в администрации.

Все возможные контакты больных и очаг возгорания устанавливаются.

Отметим, что в Винницкой области зарегистрированы всего 174 случая инфицирования, 8 пациентов выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Виннице от COVID-19 вылечили 73-летнюю женщину. У женщины был острый инфаркт и двусторонняя пневмония, но она уже выздоровела и вернулась домой.

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