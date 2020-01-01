Расшифровку черных ящиков самолета МАУ отложили

Иран из-за коронавируса отложил расшифровку бортовых самописцев самолета МАУ. Расшифровка должна проходить в присутствии нескольких экспертов.

Из-за пандемии коронавируса Иран на неопределенный срок отложил процесс скачивания и расшифровки данных бортовых самописцев сбитого самолета МАУ. Об этом передает DW.

Отмечается, что такое решение приняла Канада и еще несколько стран, граждане которых погибли в катастрофе. Просьбу отложить исследование "черных ящиков" направили в Тегеран, поскольку анализ нужно проводить в присутствии экспертов нескольких стран.

Совет Канады по безопасности на транспорте в воскресенье, 12 апреля, сообщил, что Иран несколькими днями ранее связался с заинтересованными сторонами, чтобы узнать, когда в страну прибудут специалисты, способные помочь расшифровать данные самописцев. Канада ответила, что расшифровку стоит отложить до того момента, когда карантинные ограничения будут сняты.

Напомним, представитель комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассан Норузи заявил в интервью, что иранские военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер МАУ. По его словам, движение самолета было очень подозрительным.

Затем вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана по поводу скандального заявления депутата страны о трагедии самолета МАУ.

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