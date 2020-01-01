Коронавирус «Протефлазида» не боится. Эксперты выступили против лжепрепарата, - СМИ

Активно рекламируемое средство, «препятствующее размножению коронавируса», таковым на самом деле не является. Аргументы экспертного сообщества против применения «Протефлазида» в качестве средства в борьбе с коронавирусом приводит Znaj.ua .

Как пишет издание, шумиху вокруг эффективности «Протефлазида» поднял доктор медицинских наук, бывший руководитель Центра гриппа Александр Гриневич, который, как оказалось, является в настоящий момент заместителем директора НПК «Экофарм», производителя «Протефлазида».

По данным издания, разжигание ажиотажа вокруг «чудо-средства» проходило в такой последовательности: «Первые попытки навязать препарат были сделаны, когда на обсервацию в Новые Санжары эвакуировали украинцев с Уханя. Именно с этого момента (февраль - начало марта) и началась активная медиакампания в СМИ о «противовирусном» препарате «Протефлазид», который предлагали в качестве гуманитарной помощи эвакуированным. Начал ее экс-глава Центра гриппа и доктор медицинских наук Александр Гриневич. А по совместительству – заместитель директора компании НПК «Екофарм», которая является производителем этого препарата. «Действующее вещество Протефлазид эффективно блокирует размножение коронавируса», - заявил он».

Вскоре Гриневич, правда, вынужден был признать, что его заявления, мягко говоря, преувеличены.

«Никто не утверждает. Мы говорим о предпосылках, которые могут быть. У нас нет конкретных данных», - сказал Гриневич.

Тем не менее, от своих попыток внедрить «Протефлазид» в медицинскую практику в промышленных масштабах «Экофарм» не отказался и заручился поддержкой руководства Академии медицинских наук. Глава НАМНУ Виталий Цимбалюк обратился с просьбой к премьер-министру Денису Шмыгалю внести «Протефлазид» в перечень лекарств, рекомендуемых при лечении пациентов, заражённых COVID-19.

Ссылался при этом глава НАМНУ на результаты исследований Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Академии медицинских наук Украины, которые проводились с применением молекулярного докинга при компьютерном моделировании.

Как пишет издание, проведённое компьютерное моделирование не может служить аргументом в пользу «Протефлазида», так как оно вообще не применимо к препаратам такого рода.

«Во-первых, документ не содержит данных о том, когда и где проводились исследования. Во-вторых, организация такого исследования требовала длительного времени на его подготовку (подготовка животных, культур клеток, пассажи вируса) и это невозможно сделать за 1-2 месяца (19 марта 2020 уже появился отчет по исследованию). В-третьих, молекулярный докинг можно применять при исследовании одной составляющей, а в «Протефлазиде» их две - щучка и вейник. К тому же, несмотря на то, что «Протефлазид» является спиртосодержащим препаратом, контрольный образец, который бы содержал спирт в соответствующем количестве, не был использован в тестах», - пишет Znaj.ua.

Против такого активного навязывания препарата, который не имеет никаких клинических доказательств его эффективности, активно выступили медицинские эксперты.

Врач-инфекционист Игорь Марков заявил: «Профтелазид» даже герпес лечит не очень эффективно, а на коронавирус он будет действовать примерно как аскорбиновая кислота».

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что руководство АМНУ занимается лженаукой, продвигая «Протефлазид»: «Если коротко, этот препарат – смесь трав, растворенных в спирте... В сложные для страны и всего мира времена такие «ноу-хау» впаривают руководители научных учреждений, которые существуют на немалые средства налогоплательщиков и десятилетиями наживаются на имитации научной деятельности».

А биофизик, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский говорит: «Этот препарат – типичный доморощенный фуфломицин. Все его «типа исследования» - это вопиющая методологическая халтура, опубликованная исключительно в пост-советских странах в нерецензируемых журналах-мурзилках. Ни одного независимого исследования нет – все они оплачены производителем и не могут считаться объективными даже теоретически».