Местные выборы отменят только по двум причинам

Карантин юридически не является препятствием для проведения избирательного процесса, заверили в ЦИК.

Местные выборы, намеченные на октябрь, могут не состояться только в случае введения военного или чрезвычайного положения в стране. Об этом в интервью изданию Левый берег заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

При этом он признал риск того, что люди могут бояться участвовать в любом избирательном процессе в условиях карантина.

"Если не будет принято решение о назначении выборов или они не будут назначены на более поздний срок, то да, формально это будет нарушением", - подытожил Диденко.

Но в случае введения чрезвычайного положения или внесения изменений в Конституцию о переносе выборов, - это не будет считаться нарушением.

"Карантин не является юридическим препятствием для проведения выборов. Кстати, карантинные мероприятия начались во время приближения к завершению избирательного процесса в 179 избирательном округе в Харьковской области, где проходили промежуточные выборы народного депутата 15 марта", - напомнил Диденко.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что сроков отмены карантина пока нет, но есть вероятность, что процесс начнется в мае.

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