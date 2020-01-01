В Ужгороде закрыли больницу из-за COVID-19

У всех пациентов и работников районной больницы Ужгорода отбирают анализы для ПЦР-тестирования, чтобы определить, есть ли у них коронавирус.

Ужгородскую районную больницу закрыли на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщает местный 21 телеканал в понедельник, 13 апреля.

Отмечается, что накануне у пяти медицинских работников больницы подтвердили инфекцию. Один из них госпитализирован в областную инфекционную больницу, остальные – на амбулаторном лечении.

Сейчас у всех пациентов и работников районной больницы отбирают анализы для ПЦР-тестирования, чтобы определить, есть ли у них коронавирус. Прием больных остановлен. По мере поступления результатов тестов, их или выписывают домой под наблюдение семейного врача, или переводят в инфекционную больницу.

Согласно последним данным, в целом коронавирусом в Украине заразились 530 медиков. Только за минувшие сутки инфекцию выявили у 85 медработников.

Ранее сообщалось, что только Днепропетровщине сотню медиков отправили на самоизоляцию из-за контакта с зараженными коллегами,

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