Украина может остаться без ягод из-за похолодания
В Мелитополе, где расположено множество садов черешни, температура воздуха ночью опускалась до 3-4 градусов ниже нуля.
Из-за заморозков в южных и центральных регионах Украины в этом году может не уродить черешня и абрикосы, сообщает пресс-служба аналитической платформы EastFruit со ссылкой на информацию от фермеров.
Согласно сообщению, в черешневой "столице" Украины Мелитополе, температура воздуха ночью опускалась до 3-4 градусов ниже нуля, в то время как сады черешни активно цвели.
При этом отмечается, что неделей ранее заморозки были еще более губительны.
"И если неделю назад заморозки повредили в основном ранние сорта черешни, то сейчас урон был нанесен и средним, и даже поздним сортам", - говорится в сообщении.
Обычно заморозки в апреле не так страшны садам черешни и другим косточковым, просто из-за теплой зимы в этом году распускание почек у деревьев началось раньше. Ситуация в южных регионах Украины усугублялась засухой.
"В садах черешни, персика, абрикоса и других косточковых, где деревья были в стрессе от дефицита влаги, ущерб был максимальным. По оценкам фермеров, урожая ранних и средних сортов не будет вовсе, а также снизится урожай поздних сортов", - отмечают эксперты.
Как сообщалось, на этой неделе в Украине ожидается облачная погода, похолодание, дожди и сильный ветер.
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