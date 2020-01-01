Украина может остаться без ягод из-за похолодания

В Мелитополе, где расположено множество садов черешни, температура воздуха ночью опускалась до 3-4 градусов ниже нуля.

Из-за заморозков плодов черешни и абрикос может не быть

Из-за заморозков в южных и центральных регионах Украины в этом году может не уродить черешня и абрикосы, сообщает пресс-служба аналитической платформы EastFruit со ссылкой на информацию от фермеров.

Согласно сообщению, в черешневой "столице" Украины Мелитополе, температура воздуха ночью опускалась до 3-4 градусов ниже нуля, в то время как сады черешни активно цвели.

При этом отмечается, что неделей ранее заморозки были еще более губительны.

"И если неделю назад заморозки повредили в основном ранние сорта черешни, то сейчас урон был нанесен и средним, и даже поздним сортам", - говорится в сообщении.

Обычно заморозки в апреле не так страшны садам черешни и другим косточковым, просто из-за теплой зимы в этом году распускание почек у деревьев началось раньше. Ситуация в южных регионах Украины усугублялась засухой.

"В садах черешни, персика, абрикоса и других косточковых, где деревья были в стрессе от дефицита влаги, ущерб был максимальным. По оценкам фермеров, урожая ранних и средних сортов не будет вовсе, а также снизится урожай поздних сортов", - отмечают эксперты.

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