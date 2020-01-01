COVID: Украина договорилась с ВБ о $135 млн помощи

Украина получит средства в качестве дополнительного финансирования. Они предназначены для сектора здравоохранения и борьбы с пандемией.

Всемирный банк даст Украине $135 миллионов на здравоохранения и борьбу с пандемией коронавируса. Соответствующее решение было принято на переговорах официальных делегаций Украины и ВБ, передает Национальная служба здоровья в Facebook в понедельник, 13 апреля.

При этом из общей суммы средств предусмотрено: $50 млн - для пополнения госбюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала Нацслужбы здоровья; $35 млн - на мероприятия по усилению защиты населения и противодействию распространению эпидемии COVID-19; $45 млн - на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины.

"Средства будут предоставляться в качестве дополнительного финансирования проекта Улучшение здравоохранения на службе у людей, который внедряется Министерством здравоохранения Украины при поддержке World Bank Ukraine с 2015 года", - резюмировали в НСЗУ.

Ранее соцопрос показал, что почти у трети украинцев вообще нет сбережений. Еще почти 30% украинцев отметили, что их сбережений хватит только на месяц, а до полугода сможет продержаться только четверть опрошенных украинцев.

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