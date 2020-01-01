Слуга народа решила, как бороться с тысячами поправок к банковскому закону

В регламент Рады внесут изменения, позволяющие быстрее рассмотреть все 16 тысяч поправок к законопроекту.

Слуга народа нашла "оружие" против спама в законопроекте о банках Пресс-служба Верховной Рады

Фракция Слуга народа изменит регламент Верховной Рады, чтобы быстрее рассмотреть все 16 тысяч поправок к закону о банках. Об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук в Facebook в понедельник, 13 апреля.

"Мы приняли решение, что будем действовать следующим образом: в среду (15 апреля) соберемся еще раз и примем изменения в Регламент, которые позволят рассмотреть все 16 000 правок к банковскому закону, но так, чтобы это не затянулось на полгода; тем временем комитет продолжит рассматривать поправки к закону о банках; после этого мы рассмотрим его в сессионном зале", - написала Кравчук.

Фракция на заседании обсуждала, как предотвратить "парламентский терроризм", когда один депутат своими поправками может заблокировать работу всей Рады.

Изменения, которые будут внесены в регламент, пройдут обсуждение внутри фракции, но сейчас они выглядят так:

В случае, когда к законопроекту вносится больше поправок, чем в нем есть пунктов, но не менее 500 поправок, он может рассматриваться по специальной процедуре.

Инициировать специальную процедуру может не менее 150 депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к председателю ВР. А решение о рассмотрении по специальной процедуре может принять только парламент 226 голосами.

Специальная процедура означает, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении 5 поправок, а депутат - на рассмотрении одной неучтенной комитетом поправки.

После этого профильному комитету дается два дня, чтобы подготовить новую сравнительную таблицу с поправками, на которых настаивают фракции, группы и депутаты.

При рассмотрении законопроекта на представление каждой поправки дается до двух минут.

Это не нарушт права народных депутатов на законодательную инициативу. Все поправки, даже если их 16 тысяч, будут рассмотрены. Но не в сессионном зале, а на комитете, имеющем для этого аналитику, экспертизу и в котором пропорционально представлены все фракции и группы.

"В этом нет ничего нового, так работают парламенты в развитых демократических обществах", - подытожила Кравчук.

Напомним, 30 марта Рада приняла в первом чтении законопроект о банках. Документ набрал 267 голосов. Принятие данного законопроекта является одним из двух условий новой программы МВФ. Второе условие – принятие закона о рынке земли.

Закон, в частности, сделает невозможной отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возврата несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

Вскоре стало известно, что за время подготовки законопроекта ко второму чтению депутаты внесли в него больше 16 тысяч поправок.

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