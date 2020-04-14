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Зеленский отреагировал на пожары в Чернобыльской зоне

Комментариев: 3
На вторник у президента запланирована встреча с главой ГСЧС Украины. Они обсудят текущую ситуацию и возможный ущерб от огня.
Зеленский отреагировал на пожар в Чернобыльской зоне
Зеленский отреагировал на пожар в Чернобыльской зоне
president.gov.ua

По словам главы государства, пожарные подразделения делают все возможное, чтобы быстрее справиться с возгоранием. Об этом, в понедельник, 13 апреля, Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook.  

"Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество", - отметил президент.

Зеленский также сообщил, что завтра получит более подробную информацию касательно пожаров непосредственно от главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.

"Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", - резюмировал глава государства.

Как известно, с пожарами в зоне отчуждения не могут справиться вторую неделю. 

Подбирается к отходам. Пожар в Чернобыльской зоне

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Теги: Чернобыль, пожар, зона отчуждения, поджог, лесной пожар, Чернобыльская зона
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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serg    14.04.2020, 01:14
Оценка:  0
serg
Не пройшло і 10 днів пожежі, а я завтра дам піздюліну , когось поміняю, а потім може дощ нам допоможе)))))
І потім Я (42не лох) скажу , що потушив....володька кгасавчик))))
serg    14.04.2020, 01:16
Оценка:  0
serg
А до сьогодні тіпа не знав, що потрібна там допомога при гасінні пожежі?????
serg    14.04.2020, 01:21
Оценка:  0
serg
Ой. Бляха в перше чую
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