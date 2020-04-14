Зеленский отреагировал на пожары в Чернобыльской зоне

На вторник у президента запланирована встреча с главой ГСЧС Украины. Они обсудят текущую ситуацию и возможный ущерб от огня.

Зеленский отреагировал на пожар в Чернобыльской зоне president.gov.ua

По словам главы государства, пожарные подразделения делают все возможное, чтобы быстрее справиться с возгоранием. Об этом, в понедельник, 13 апреля, Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook.

"Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество", - отметил президент.

Зеленский также сообщил, что завтра получит более подробную информацию касательно пожаров непосредственно от главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.

"Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", - резюмировал глава государства.

Как известно, с пожарами в зоне отчуждения не могут справиться вторую неделю.

Подбирается к отходам. Пожар в Чернобыльской зоне

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