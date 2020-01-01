МОЗ назвало максимальное число больных для больниц

В Минздраве рассказали, сколько больных COVID-19 одновременно выдержит медицинская система.

Медицинская система Украины может выдержать одновременно не более 3,5 тысяч больных коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Свобода слова на ICTV.

"Мы считаем, что на количество людей, которые будут инфицированы, которые будут с тяжелым течением и будут требовать реанимационных мероприятий. И наша предел, на который мы рассчитывали, и какого мы придерживаемся – не более 3,5 тысяч одновременного пребывания больных в отделениях интенсивной терапии. Это позволит нам пройти и коронавирусную болезнь, и в это же время лечить людей от инфарктов, инсультов и других ургентных состояний. От этого зависят и все другие прогнозы", - сказал Ляшко

Санитарный врач в очередной раз подчеркнул, что распространение заболевания зависит от соблюдения карантина украинцами.

В то же время, на данный момент Украина идет по сценарию, при котором инфицированными будут не более 2% населения.

Согласно последним данным, в целом коронавирусом в Украине заразились 530 медиков. Только за минувшие сутки инфекцию выявили у 85 медработников.

Напомним, что в Ужгороде закрыли больницу из-за COVID-19. У всех пациентов и работников районной больницы Ужгорода отбирают анализы для ПЦР-тестирования, чтобы определить, есть ли у них коронавирус.

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