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МОЗ назвало максимальное число больных для больниц

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В Минздраве рассказали, сколько больных COVID-19 одновременно выдержит медицинская система.
Украинские больницы не смогут принять одновременно более 3,5 тыс. больных коронавирусом
Украинские больницы не смогут принять одновременно более 3,5 тыс. больных коронавирусом

Медицинская система Украины может выдержать одновременно не более 3,5 тысяч больных коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Свобода слова на ICTV.

"Мы считаем, что на количество людей, которые будут инфицированы, которые будут с тяжелым течением и будут требовать реанимационных мероприятий. И наша предел, на который мы рассчитывали, и какого мы придерживаемся – не более 3,5 тысяч одновременного пребывания больных в отделениях интенсивной терапии. Это позволит нам пройти и коронавирусную болезнь, и в это же время лечить людей от инфарктов, инсультов и других ургентных состояний. От этого зависят и все другие прогнозы", - сказал Ляшко

Санитарный врач в очередной раз подчеркнул, что распространение заболевания зависит от соблюдения карантина украинцами.

В то же время, на данный момент Украина идет по сценарию, при котором инфицированными будут не более 2% населения.

Согласно последним данным, в целом коронавирусом в Украине заразились 530 медиков. Только за минувшие сутки инфекцию выявили у 85 медработников.

Напомним, что в Ужгороде закрыли больницу из-за COVID-19. У всех пациентов и работников районной больницы Ужгорода отбирают анализы для ПЦР-тестирования, чтобы определить, есть ли у них коронавирус.

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Теги: вирусы, Минздрав, Вирус, Больница, заболевание, больницы, заболевания, МОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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