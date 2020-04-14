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На Кировоградщине мужчина с оружием ворвался в храм и украл пасхальный хлеб

Комментариев: 3
Полиция задержала грабителя.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
pixabay.com

В Кировоградской области мужчина с оружием ворвался в церковь и украл пасхальный хлеб. Полиция задержала грабителя по горячим следам. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

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“С сообщением в полицию обратились представители одной из религиозных общин, которые сообщили о том, что неизвестный с оружием вошел в культовое сооружение и, угрожая присутствующим, похитил пасхальный хлеб. Менее чем за час патрульные полицейские задержали указанного гражданина. Им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений“, - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Грабителю грозит от 7 до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове грабители на велосипедах взорвали банкомат и унесли два миллиона. Правоохранители вычислили и задержали злоумышленников по горячим следам.

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Теги: Грабитель, Полиция, Церковь, Храм, Хлеб
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Комментариев (3)
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mtrevbccde    14.04.2020, 15:38
Оценка:  -21
mtrevbccde
Скоро так будут делать очень многие...
Letohradek    14.04.2020, 15:27
Оценка:  +6
Letohradek
Видать проголодался ))
ShakhterDonetsk    14.04.2020, 15:26
Оценка:  +3
ShakhterDonetsk
Зря клоун ЗЕ закрыл психбольницы.
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