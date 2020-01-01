Вспышка COVID-19 на Николаевщине началась с религиозных обрядов
Причиной вспышки коронавируса в Николаевской области стали религиозные обряды дома и несоблюдение карантина. Об этом заявил замглавы Николаевской ОГА Александр Трайтли в видеообращении во вторник, 14 апреля.
"Проведение религиозных обрядов дома и несоблюдение карантинных мер стали основными причинами распространения коронавирусной инфекции на территории Николаевской области. На сегодня в области зарегистрировано 14 случаев заболевания, из них 9 были выявлены за последние сутки. Все больные находятся в тесном кругу общения по религиозному признаку", - сказал Трайтли.
Аналогичные заражения произошли в Днепре и Киево-Печерской лавре, подчеркнул чиновник.
"Призываю: прислушайтесь к советам властей и медиков. Религиозные массовые мероприятия в условиях эпидемии несут реальную угрозу не только вашей жизни, но и вашим близким, окружающим, всем остальным гражданам нашего государства. Призываю вас поддержать инициативу президента Украины Пасха дома", - добавил Трайтли.
По данным ОГА, в области снова приостановлена работа всех рынков из-за несоблюдения карантинных требований.
Напомним, что в Николаеве выявили первых больных COVID-19 11 апреля. Первые инфицированные коронавирусом в Николаевской области - пенсионерки из одного села и сейчас они находятся в реанимации.
При этом за сегодня в Николаевской области еще девять случаев COVID-19. Все заболевшие живут в Вознесенском районе.
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