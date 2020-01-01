На Полтавщине изготовили первую капсулу для транспортировки больных COVID

Капсула является герметичной и весит 16 кг. В ней имеется маска, приборы для подачи кислорода, а также фильтры для обеззараживания воздуха.

Предприниматели из Кременчуга изготовили первую герметичную капсулу для транспортировки пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА во вторник, 14 апреля.

"Капсула весит 16 кг, изготовлена из герметичного материала, имеет маску, приборы для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха. Также в изолятор вмонтированы перчатки-манжеты, чтобы врачи могли проводить любые манипуляции без контакта с больным", - сказано в сообщении.

На изготовление капсулы потратили семь дней. Теперь ее передали на испытания в Полтавский областной центр экстренной медицины и медицины катастроф.

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Напомним, что Дарница готовится к производству препарата для лечения коронавируса. Фармкомпания получила госрегистрацию на субстанцию гидроксихлорохин, которую используют в экспериментальном лечении коронавируса.

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