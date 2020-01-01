Украина помогает НАТО в борьбе против COVID-19

Альянс использует украинские самолеты Мрия и Руслан для стратегических воздушных перевозок и рассматривает возможность усиления партнерства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина обеспечивает стратегические воздушное перевозки для стран НАТО во время пандемии коронавируса. Соответствующее видео выступления главы альянса опубликовал 15 апреля Генштаб ВСУ.

Отвечая на вопрос о привлечении стран-партнеров к операции НАТО по противодействию COVID-19 с учетом использования крупнейших в мире украинских самолетов Ан-124 Руслан и Ан-225 Мрия, Столтенберг отметил, что Украина помогает союзникам НАТО благодаря своим самолетам.

"Есть украинские самолеты, которые НАТО использует для того, чтобы обеспечить стратегические перевозки. Я видел эти самолеты, они огромные. У них чрезвычайные мощности. Украинские самолеты демонстрируют, как НАТО сотрудничает со страной-партнером Украиной, чтобы осуществлять воздушные перевозки союзникам альянса. Эти самолеты уже долгий период времени являются очень важными для перевозки медицинского оборудования из Китая вокруг света в страны-члены НАТО в Европе. То есть да, мы работаем с Украиной и приветствуем тесное сотрудничество с Украиной", - сказал Столтенберг.

Он также добавил, что сейчас НАТО рассматривает возможность усиления партнерства с Украиной.

Ранее Столтенберг сообщил, что союзники НАТО решили углубить партнерство с Украиной и Грузией в стратегическом Черноморском регионе и одобрили для этого дополнительный пакет помощи.

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