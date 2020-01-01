В МИД рассказали о больных COVID украинцах за границей

Больше всего инфицированных COVID украинцев находятся в Италии и Греции. 25 наших граждан уже излечились.

Больше всего больных коронавирусом украинцев в Италии

За границей 175 украинцев проходят лечение от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Больше всего зараженных украинцев находятся в Италии (121) и Греции (22).

Кроме того, 25 граждан Украины за рубежом выздоровели от коронавирусной болезни. Больше всего - в Польше (6) и Доминиканской Республике (4).

Также сообщается, что по состоянию на вечер 14 апреля, известно о 6 умерших украинцах от коронавируса за рубежом.

Как сообщалось, по последним данным в Украине зафиксировали 3372 случая коронавируса, из них 98 летальных и 119 тех, кто вылечился.

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