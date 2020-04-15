Кабмин утвердил реформу местных общин в трех регионах

Перспективный план будут реализовывать в Харьковской, Николаевской и Житомирской областях.

Кабинет Министров утвердил перспективные планы для Харьковской, Николаевской и Житомирской областей в рамках реформы децентрализации. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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“Для меня лично реформа децентрализации власти остается одним из ключевых элементов развития страны. Мы провели много раундов переговоров с органами местного самоуправления, народными депутатами, экспертами и обществом,“ – сообщил глава правительства.

Отмечается, что утвержденные перспективные планы станут основой административно-территориального устройства базового уровня.

Цель правительства – создание способных общин, которые будут иметь качественные сервисные услуги, в частности в сфере образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, - говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин расширил программу Доступные кредиты. Изменения в программу кредитования были внесены из-за распространения COVID-19 в Украине.

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