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На Прикарпатье заявили о дефиците лекарств от COVID-19

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В Ивано-Франковской облгосадминистрации сообщили о сложной ситуации с обеспечением лекарств от коронавируса.
Из областного бюджета на определенные препараты направили 2 млн грн
Из областного бюджета на определенные препараты направили 2 млн грн

В Ивано-Франковской области наблюдается сложная ситуация с обеспечением лекарствами от CОVID-19. Об этом сообщила первый заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА Мария Савка, передает Укринформ.

Сейчас из областного бюджета на определенные препараты направили два млн грн.

"Относительно обеспечения лекарствами, ситуация сложная. Областная инфекционная больница закупает лекарства и препараты, которые определены в протоколе лечения COVID-19. Два миллиона гривень на эти цели направили из областного бюджета", - сообщила Савка.

Она добавила, что при необходимости приобретенные лекарства будут распределять в другие медицинские учреждения области.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске не хватает медиков. В числе больных медиков 124 работника из Центра первичной медицинской и консультационно-диагностической помощи, еще 306 человек - медики других больниц.

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Теги: вирусы, Лекарственные препараты, Вирус, лекарства, Прикарпатье, препарат, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BOOTSMANN    15.04.2020, 19:27
Оценка:  0
BOOTSMANN
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