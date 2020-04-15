На Прикарпатье заявили о дефиците лекарств от COVID-19
В Ивано-Франковской области наблюдается сложная ситуация с обеспечением лекарствами от CОVID-19. Об этом сообщила первый заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА Мария Савка, передает Укринформ.
Сейчас из областного бюджета на определенные препараты направили два млн грн.
"Относительно обеспечения лекарствами, ситуация сложная. Областная инфекционная больница закупает лекарства и препараты, которые определены в протоколе лечения COVID-19. Два миллиона гривень на эти цели направили из областного бюджета", - сообщила Савка.
Она добавила, что при необходимости приобретенные лекарства будут распределять в другие медицинские учреждения области.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске не хватает медиков. В числе больных медиков 124 работника из Центра первичной медицинской и консультационно-диагностической помощи, еще 306 человек - медики других больниц.
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