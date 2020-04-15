На Прикарпатье заявили о дефиците лекарств от COVID-19

В Ивано-Франковской облгосадминистрации сообщили о сложной ситуации с обеспечением лекарств от коронавируса.

Из областного бюджета на определенные препараты направили 2 млн грн

В Ивано-Франковской области наблюдается сложная ситуация с обеспечением лекарствами от CОVID-19. Об этом сообщила первый заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА Мария Савка, передает Укринформ.

Сейчас из областного бюджета на определенные препараты направили два млн грн.

"Относительно обеспечения лекарствами, ситуация сложная. Областная инфекционная больница закупает лекарства и препараты, которые определены в протоколе лечения COVID-19. Два миллиона гривень на эти цели направили из областного бюджета", - сообщила Савка.

Она добавила, что при необходимости приобретенные лекарства будут распределять в другие медицинские учреждения области.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске не хватает медиков. В числе больных медиков 124 работника из Центра первичной медицинской и консультационно-диагностической помощи, еще 306 человек - медики других больниц.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet