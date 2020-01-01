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Суд арестовал генерал-майора СБУ Шайтанова

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Завербованный генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов будет находиться под стражей 60 дней до 14 июня включительно.
Шайтанов длительное время выполнял приказы полковника ФСБ
Шайтанов длительное время выполнял приказы полковника ФСБ
СБУ

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения генерал-майору Службы безопасности Украины Валерию Шайтанову, сообщает пресс-служба СБУ.

Шайтанов будет находиться под стражей 60 дней до 14 июня включительно.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Кроме того, следственный судья обязал следователя и прокурора в уголовном производстве обеспечить Шайтанову безотлагательное медицинское обследование и, в случае наличия хронических заболеваний, принять меры для его лечения.

Накануне сообщалось, что контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

 

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Теги: Киев, теракт, СБУ, ФСБ, арест, задержание, Осмаев
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Источник: korrespondent.net

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