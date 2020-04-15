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Резников: Обмен состоится до выходных

Комментариев: 1
Обмен, по данным СМИ, состоится 16 апреля в пункте пропуска Майорское. В Кабмине пока точную дату не называют.
Сколько человек обменяют пока неизвестно
Сколько человек обменяют пока неизвестно
Reuters (архивное фото)

Обмен пленными на Донбассе состоится до выходных. Об этом в среду, 15 апреля, заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет РБК-Украина.

"Мы надеемся, что обмен произойдет до Пасхи, в течение двух следующих дней: четверга-пятницы. Это подтвердила сегодня представитель ОБСЕ в Минском процессе госпожа Хайди Грау. Все стороны подтвердили, что основные вещи, о которых договорились на заседании Трехсторонней контактной группы, достигнуты", - рассказал Резников.

Он отметил, что из-за коронавируса обмен будет проводиться в двух локациях. 

"Осложняет процесс наличие коронавируса. И это приводит к тому, что обмен, вероятно, будет проводиться не в одном месте, а в двух. Поскольку даже между двумя временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей есть внутренняя "антивирусная граница", пересечение между ними невозможно", - отметил Резников.

Также он сообщил, что освобожденные в ходе обмена пройдут обсервацию на Донбассе.

Ранее СМИ сообщили, что обмен состоится 16 апреля в 16:00 на КПВВ Майорское. Эту же дату назвали в самопровозглашенной "ДНР".

 

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Теги: донбасс, заключенные, Пленные, обмен пленными, МинВОТ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Распятый_мальчик    15.04.2020, 19:46
Оценка:  -1
Распятый_мальчик
Вангую - 16 апреля, после 16:00, на всех сайтах Украины порохохряки, будут блеять, о том, что не тех отдали на обмен, не тех забрали, и вообще, не так провели обмен пленными, не то что при педрошенке...
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