В Калуше 14 медиков роддома заболели COVID-19

Калушский родильный дом закрыли в связи с тем, что в нем подтвердили вспышку коронавируса: заболели более 10 медиков.

В Калушском родильном доме коронавирусом заболели 14 медработников. Об этом в Ивано-Франковске на брифинге в среду, 15 апреля, сообщила и.о. директора Департамента здравоохранения ОГА Ирина Кобельская.

"Калушский роддом действительно закрыли в связи с тем, что заболевание персонала (на COVID-19 - авт) подтверждено методом ПЦР-диагностики у 14 человек, из них 4 - врачи: 3 акушер-гинеколога, анестезиолог и 10 медсестер", - сообщила Кобельская.

Она отметила, что беременных и рожениц в настоящее время в родильном доме нет: пять рожениц сегодня идут на выписку, им сделаны ПЦР-исследования.

По словам Кобельськой, всех беременных в Калуше планируют каретами скорой помощи перевозить в Ивано-Франковский областной перинатальный центр или в городской родильный дом, по их желанию.

Как сообщалось, вчера Калушская центральная районная больница приостановила работу роддома из-за обострения эпидситуации, вызванной коронавирусом.

Ранее сообщалось, что за сутки коронавирус выявили у 90 медиков. За минувшие сутки в Украине зарегистрировано рекордное количество новых случаев коронавируса.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске не хватает медиков. В числе больных медиков 124 работника из Центра первичной медицинской и консультационно-диагностической помощи, еще 306 человек - медики других больниц.

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