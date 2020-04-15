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В Украину поставят перспективные лекарства от COVID-19 из Индии

Комментариев: 1
Индия бесплатно поставит в Украину 30 тысяч таблеток гидроксихлорохина, который может быть эффективен в лечении коронавируса.
Индия предоставит Украине партию лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19
Индия предоставит Украине партию лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19
nszu.gov.ua

В Индии правительство решило безвозмездно предоставить Украине гидроксихлорохин, который может быть эффективен в лечении COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в среду, 15 апреля.

"Я хочу выразить искреннюю благодарность индийскому правительству за помощь. Даже несмотря на запрет экспорта гидроксихлорохина за границу, наши индийские друзья приняли это важное для Украины решение", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

В Украину из Индии поставят партию из 30 тысяч таблеток препарата гидроксихлорохин. Решению предшествовала встреча Кулебы с послом Индии в Украине Партхой Сатпатхи в начале апреля.

После поступления в Украину, препарат получит Минздрав, который распределит его среди медицинских учреждений. Ранее украинский Минздрав включил гидроксихлорохин в протокол лечения больных коронавирусом.

Напомним, что Дарница готовится к производству препарата для лечения коронавируса. Фармкомпания получила госрегистрацию на субстанцию гидроксихлорохин, которую используют в экспериментальном лечении коронавируса.

Также сообщалось, что больницам дали инструкции по применению экспериментального препарата. Плаквенил разрешили использовать только с информированного согласия пациента, а в аптеках он будет доступен только по рецепту.

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Теги: МИД Украины, Индия, таблетки, лекарства, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Дмитрий Кулеба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Noblesse_obliger    15.04.2020, 21:17
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
Главное слово "МОЖЕТ", а кто-то нехило нагреется на продаже их!!!!
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