На Пасху на Запорожье запретили въезд в четыре города

Областные власти признали города карантинными зонами, чтобы бороться с распространением коронавируса в регионе.

В Запорожской области на пасхальные праздники запретили въезд в четыре города RFE/RL

В Запорожской области карантинной зоной признали четыре города - Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА в среду, 15 апреля.

"На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен. Поэтому заранее покупайте все необходимое и празднуйте Пасху дома. Проезд будет возможен только для медицинского транспорта и тех, кто поставляет необходимые товары или материалы", - заявил глава ОГА Виталий Туринок.

В области для обсервации определили два объекта - госпиталь для ветеранов войны в Запорожье и санаторий Глория в пгт Приморск, добавил чиновник.

"Обсервацию должны пройти все, кто пересекает границу. А уже после этого людей возвращают в места проживания. В случае необходимости мы предоставим нуждающимся койко-места в наших заведениях", - подчеркнул Туринок.

Глава области призвал местных жителей оставаться дома во время карантинных мер и праздновать Пасху дома, так как это лучший способ уберечь себя и своих близких от коронавируса.

На данный момент в Запорожской области зафиксировано 99 случаев заражения коронавирусом: из них умерли два человека и 12 выздоровели.

Напомним, что ранее в Днепре и области запретили выходить на улицу. На пасхальные праздники жителей региона попросили запастись продуктами, лекарствами и всем необходимым.

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