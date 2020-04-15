СБУшника, избившего автомайдановца, подозревают в хулиганстве

Экс-сотрудник СБУ в 2015 году напал на активиста автомайдана и избил его. Теперь ГБР объявило ему о подозрении в хулиганстве.

Госбюро расследований сообщило о подозрении экс-главе Харьковского управления СБУ, который в 2015 году напал на активиста автомайдана. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду, 15 апреля.

Генерал-лейтенант запаса СБУ 12 июня 2015 года, двигаясь на автомобиле Volkswagen Touareg по ул. Лаврской в г. Киеве, обогнал и принудительно остановил автомобиль активиста ОО Автомайдан. После этого экс-правоохранитель нанес телесные повреждения пострадавшему.

Теперь СБУшник подозревается в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (ч. 1 ст. 296 УК). Если его вина будет доказана, ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Отмечается, что во время вручения письменного уведомления о подозрении экс-СБУшник закрылся в своей квартире и отказался получать от следователей ГБР любые процессуальные документы, так что теперь письменное уведомление о подозрении будет направлено другим способом, предусмотренным законодательством.

Напомним, на прошлой неделе ГБР провело обыск у Чорновол, изъяв одежду, в которой она была на Майдане, а также оружие. Экс-нардепу вручили подозрение в поджоге офиса Партии регионов центре Киева 18 февраля 2014 года, в результате которого погиб мужчина.

Также сообщалось, что Вятровича вызывают на допрос в ГБР. Нардеп рассказал, что его вызвали в качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора.

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