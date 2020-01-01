Крупный ритейлер рассказал, что украинцы покупают в самоизоляции

Интернет-магазин Эпицентра обнародовал статистику спроса за прошедший месяц самоизоляции в Украине.

С начала введения в середине марта 2020 года в Украине карантина на сайте торговой сети Эпицентр вырос спрос на медицинские расходные материалы одноразового использования, маски и презервативы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным ритейлера, продажи медицинских масок, защитных перчаток, респираторов, бахил, бинтов и других подобных товаров выросли в 50 раз. В 17 раз увеличился спрос на ингаляторы, термометры, средства кварцевания.

На третьем месте в списке наиболее востребованных товаров оказалась краска и колоранты. Спрос на эту продукцию вырос в семь и 13 раз соответственно.

“Интерес потребителей к этой продукции объясняется желанием украинцев раскрасить свои дома и дворы, чтобы добавить хоть какие-то яркие краски в окружающую обстановку во время карантинного периода’, считает продавец.

Неожиданно, по мнению аналитиков компании на четвертом месте оказались средства контрацепции.

“Продажи презервативов выросли более чем в пять раз”, - заявили в компании.

Замкнули топ-5 самых популярных в интернет-магазине компании товаров дезинфекторы и антисептики. Их за прошедший месяц раскупали в четыре раза больше, чем месяцем ранее.

Ранее стало известно, какие покупки украинцы отложили из-за коронавируса.

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