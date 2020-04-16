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Экс-адвокат Януковича может временно возглавить ГБР

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Соколов и Бабиков могут выполнять обязанности руководителей по очереди, пока выберут постоянного директора ГБР.
Бабиков может стать временным руководителем ГБР
Бабиков может стать временным руководителем ГБР
Цензор. net

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, ранее представлявший в суде интересы экс-президента Виктора Януковича, может стать исполняющим обязанности директора ГБР. Об этом, в среду, 15 апреля, в интервью Украинской правде сообщил нынешний исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Александр Соколов.

Он пояснил, что по закону, если в ГБР нет директора, его обязанности исполняет первый заместитель и заместители поочередно по 60 дней.

“На момент, когда Венедиктова была назначен, Бабиков находился в отпуске по семейным обстоятельствам или на больничном, я уже не помню. Не было его неделю. Я был один. Собрал юристов, собрал кадры. Бабиков в отпуске. Его как? Отзывать? А кто будет отзывать, Венедиктова уже назначена, она не может подписывать приказы. И было принято решение, поскольку был этот 60-дневный срок, я сам на себя подписал приказ, я приступаю выполнять обязанности. Потому никого нет”, - рассказал Соколов.

В то же время он отметил, что по истечении этого 60-дневного срока, Бабиков станет и.о. директора ГБР также на 60 дней, если не выберут других заместителей.

С конца декабря 2019 года Ирина Венедитова была и.о. директора ГБР. После назначения ее на должность генерального прокурора должность в ГБР стала вакантной. Ожидается конкурс на избрание директора ведомства.

Ранее первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков рассказал, что как адвокат не осуществлял защиту бывшего президента Виктора Януковича. В то же время, Юрий Луценко предоставил документы, которые подтверждают, что Александр Бабиков был защитником Януковича в суде. Это же подтвердил прокурор, представлявший обвинение по делу Януковича.

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Теги: адвокат, назначение, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Graddfeydd    16.04.2020, 03:15
Оценка:  0
Graddfeydd
Такими темпами клоуны и для самого завгара креслице какое-нибудь подыщут...
СветБобра    16.04.2020, 02:57
Оценка:  +1
СветБобра
Не треба взагалі нікого обирати. Треба цю клоунську охранку розігнати , а гроши, що виділили на це збіговисько дармоєдів, віддати на боротьбу з короновірусом. Користі для людей було би значно більше.
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