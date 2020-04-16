Экс-адвокат Януковича может временно возглавить ГБР

Соколов и Бабиков могут выполнять обязанности руководителей по очереди, пока выберут постоянного директора ГБР.

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, ранее представлявший в суде интересы экс-президента Виктора Януковича, может стать исполняющим обязанности директора ГБР. Об этом, в среду, 15 апреля, в интервью Украинской правде сообщил нынешний исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Александр Соколов.

Он пояснил, что по закону, если в ГБР нет директора, его обязанности исполняет первый заместитель и заместители поочередно по 60 дней.

“На момент, когда Венедиктова была назначен, Бабиков находился в отпуске по семейным обстоятельствам или на больничном, я уже не помню. Не было его неделю. Я был один. Собрал юристов, собрал кадры. Бабиков в отпуске. Его как? Отзывать? А кто будет отзывать, Венедиктова уже назначена, она не может подписывать приказы. И было принято решение, поскольку был этот 60-дневный срок, я сам на себя подписал приказ, я приступаю выполнять обязанности. Потому никого нет”, - рассказал Соколов.

В то же время он отметил, что по истечении этого 60-дневного срока, Бабиков станет и.о. директора ГБР также на 60 дней, если не выберут других заместителей.

С конца декабря 2019 года Ирина Венедитова была и.о. директора ГБР. После назначения ее на должность генерального прокурора должность в ГБР стала вакантной. Ожидается конкурс на избрание директора ведомства.

Ранее первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков рассказал, что как адвокат не осуществлял защиту бывшего президента Виктора Януковича. В то же время, Юрий Луценко предоставил документы, которые подтверждают, что Александр Бабиков был защитником Януковича в суде. Это же подтвердил прокурор, представлявший обвинение по делу Януковича.

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