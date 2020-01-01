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Полиция нашла еще одного поджигателя зоны ЧАЭС

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Мужчина сжигал мусор у себя дома, а тлеющие остатки вывез за село и бросил их на сухую траву, из-за чего и начался пожар.
Это уже третье подозрение из-за поджога зоны ЧАЭС
Это уже третье подозрение из-за поджога зоны ЧАЭС
facebook.com/aerorozvidka
 
Подозрение объявили еще одному поджигателю Чернобыльской зоны отчуждения, сообщает Министерство внутренних дел в Facebook в четверг, 16 апреля.
 
"По вине мужчины возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, лесного массива, микроорганизмов в Дитятковском лесничестве "Северная Пуща".
 
Поджигателем оказался 37-летний житель села Старые Соколы.
 
Мужчина после сжигания мусора вывез остатки тлеющего костра за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя. Огонь перекинулся на территорию леса, а дальше - в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.
 
Задержанному грозит уплата штрафа в размере от 17 до 25,5 тыс. гривен или 6 месяцев ареста, или 3 года ограничения или лишения свободы.
 
Ранее в Киевской области двое человек получили подозрения в причастности к поджогам в Чернобыльской зоне отчуждения.
 
Напомним, пожар в зоне ЧАЭС начался 4 апреля. В следствии сгорела треть туристических объектов. 

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Теги: Чернобыль, пожар, подозрения
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Источник: korrespondent.net

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