На Херсонщине взорвался грузовик с боеприпасами
При передислокации военной техники в Херсонской области взорвался автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований в четверг, 16 апреля.
Инцидент произошел около полудня, во время движения военной техники к месту дислокации, произошло возгорание военного автомобиля марки КрАЗ. В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв.
В результате происшествия никто не пострадал. Следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины возгорания.
ГБР начало досудебное расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 УК).
Cмотрите фотогалерею: На Херсонщине взорвался грузовик с боеприпасами
Напомним, что ранее на Донбассе взорвался миномет, есть жертвы. Военнослужащие проводили плановые учебные стрельбы из 82-мм миномета на одном из полигонов.
Также сообщалось, что в Славянске мужчина подорвался при попытке разобрать гранату. Пострадавшего госпитализировали с серьезными ранениями. Он находится в бессознательном состоянии.
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