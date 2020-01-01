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На Херсонщине взорвался грузовик с боеприпасами

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В кузове грузовика были боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв. Никто не пострадал.
В Херсонской области взорвался военный автомобиль
В Херсонской области взорвался военный автомобиль
dbr.gov.ua

При передислокации военной техники в Херсонской области взорвался автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований в четверг, 16 апреля.

Инцидент произошел около полудня, во время движения военной техники к месту дислокации, произошло возгорание военного автомобиля марки КрАЗ. В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв.

В результате происшествия никто не пострадал. Следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины возгорания.

ГБР начало досудебное расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 УК).

 

 

Напомним, что ранее на Донбассе взорвался миномет, есть жертвы. Военнослужащие проводили плановые учебные стрельбы из 82-мм миномета на одном из полигонов.

Также сообщалось, что в Славянске мужчина подорвался при попытке разобрать гранату. Пострадавшего госпитализировали с серьезными ранениями. Он находится в бессознательном состоянии.

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Теги: боеприпасы, взрыв, Херсонская область, военные, грузовик, военная техника, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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