Лерос заявил о предоставлении НАБУ отчета о топ-коррупции

Депутат утверждает, что в налоговой действует организованная топ-чиновниками система уклонения от уплаты НДС крупного бизнеса за откаты.

Депутат Верховной Рады от фракции Слуга народа Гео Лерос заявил, что направил в НАБУ документы, которые якобы свидетельствуют о фактах организованной топ-коррупции. Об этом он написал в Facebook в четверг, 16 апреля.

"Я написал заявление в НАБУ и надеюсь на тщательное расследование, потому что масштаб коррупции, указанной в отчете, беспрецедентный. Выкладываю часть материала для вашего ознакомления", - сказано в посте Лероса.

По словам депутата, согласно отчету, в налоговой службе начала действовать так называемая "программа", суть которой заключается в организованной топ чиновниками системе уклонения от уплаты НДС крупного бизнеса за откаты.

Как подсчитал Лерос, всего за восемь месяцев суммарные потери госбюджета могли составить 25,5 млрд грн.

В то же время Лерос попросил правоохранителей дать оценку данным фактам, в отчёте указаны конкретные фирмы и приведены детальные примеры с указанием проводок по фиктивным операциям.

Напомним, что 29 марта нардеп от Слуги народа Гео Лерос опубликовал видео, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Дениса Ермак а обсуждает вопросы назначения на государственные должности.

Несколькими днями ранее также фигуранты "пленок Ермака" рассказали о скандале.

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