Лерос заявил о предоставлении НАБУ отчета о топ-коррупции
Депутат Верховной Рады от фракции Слуга народа Гео Лерос заявил, что направил в НАБУ документы, которые якобы свидетельствуют о фактах организованной топ-коррупции. Об этом он написал в Facebook в четверг, 16 апреля.
"Я написал заявление в НАБУ и надеюсь на тщательное расследование, потому что масштаб коррупции, указанной в отчете, беспрецедентный. Выкладываю часть материала для вашего ознакомления", - сказано в посте Лероса.
По словам депутата, согласно отчету, в налоговой службе начала действовать так называемая "программа", суть которой заключается в организованной топ чиновниками системе уклонения от уплаты НДС крупного бизнеса за откаты.
Как подсчитал Лерос, всего за восемь месяцев суммарные потери госбюджета могли составить 25,5 млрд грн.
Несколькими днями ранее также фигуранты "пленок Ермака" рассказали о скандале.
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