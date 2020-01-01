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Лерос заявил о предоставлении НАБУ отчета о топ-коррупции

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Депутат утверждает, что в налоговой действует организованная топ-чиновниками система уклонения от уплаты НДС крупного бизнеса за откаты.
Лерос сообщил, что предоставил НАБУ факты беспрецедентной топ-коррупции
Лерос сообщил, что предоставил НАБУ факты беспрецедентной топ-коррупции
beztabu.net

Депутат Верховной Рады от фракции Слуга народа Гео Лерос заявил, что направил в НАБУ документы, которые якобы свидетельствуют о фактах организованной топ-коррупции. Об этом он написал в Facebook в четверг, 16 апреля.

"Я написал заявление в НАБУ и надеюсь на тщательное расследование, потому что масштаб коррупции, указанной в отчете, беспрецедентный. Выкладываю часть материала для вашего ознакомления", - сказано в посте Лероса.

По словам депутата, согласно отчету, в налоговой службе начала действовать так называемая "программа", суть которой заключается в организованной топ чиновниками системе уклонения от уплаты НДС крупного бизнеса за откаты.

Как подсчитал Лерос, всего за восемь месяцев суммарные потери госбюджета могли составить 25,5 млрд грн.

В то же время Лерос попросил правоохранителей дать оценку данным фактам, в отчёте указаны конкретные фирмы и приведены детальные примеры с указанием проводок по фиктивным операциям.
 
 
Напомним, что 29 марта нардеп от Слуги народа Гео Лерос опубликовал видео, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Дениса Ермака обсуждает вопросы назначения на государственные должности.
 
Сам Ермак заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР по распространенному Леросом видео.

Несколькими днями ранее также фигуранты "пленок Ермака" рассказали о скандале.

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Теги: налоги, депутаты, коррупция, налоговая, борьба с коррупцией, Слуга народа, НАБУ, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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