Под Харьковом закрыли на карантин больницу

Стационар Ольшанской больницы закрыт на обсервацию с 16 по 29 из-за пациентки, у которой лабораторно подтвержден COVID-19.

В поселке Ольшаны Дергачевского района Харьковской области на 14-дневную обсервацию закрыли стационар больницы, поскольку у одной из пациенток лабораторно подтвердился COVID-19, сообщает Укринформ.

"Двухэтажное здание стационара Ольшанской больницы закрыто на обсервацию с 16 по 29 апреля включительно", - сообщили в сельсовете.

Причиной закрытия на обсервацию стало то, что у пациентки, которая лечилась в учреждении в течение двух недель от пневмонии, лабораторно подтвержден COVID-19. Также выяснилось, что мужчина заболевшей является врачом и работает в соседнем поселке - отоларингологом в Солоницевской поликлинике.

Как рассказала заведующая поликлиникой Татьяна Деменко, семью врача обследовали и взяли образцы для ПЦР-тестирования, результаты которого ждут.

"На сегодняшний день женщина госпитализирована в областную инфекционную больницу, находится там на лечении. Состояние ее - удовлетворительное, она идет на поправку. Вся семья обследована ПЦР-методом на COVID-19. Результатов пока еще нет", - сказала Деменко.

Относительно обсервации, то известно, что в ней находятся несколько пациентов, медицинский и обслуживающий персонал. Учреждение, которое находится в отдельном здании, полностью закрыто.

"У всех контактных лиц взяли биоматериал. Также установлено одно контактное лицо, которое уже было выписано после лечения, это житель поселка Солоницевка, оно находится дома на самоизоляции", - рассказала Деменко.

По ее словам, врач, жена которого больна COVID-19, с 31-го марта находится в отпуске за свой счет, поэтому на работе последний раз был 30-го числа.

"Как вы понимаете, уже прошел и 14-дневный срок от общения с ним. Никто из сотрудников поликлиники не заболел, все сотрудники наши здоровы", - уверяет заведующий поликлиникой.

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