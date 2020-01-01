Госслужба занятости озвучила самые востребованные профессии

Государственная служба занятости предлагает, в первую очередь, много вакансий в сфере сельского и лесного хозяйства.

В Украине сократилось на треть количество вакансий, зарегистрированных в Госслужбе занятости, если сравнивать с предыдущем годом, сообщает Минэкономики со ссылкой на данные службы занятости.

Так, по состоянию на 1 апреля вакансий было 54 тысячи.

В настоящее время наблюдается спрос на работников в сфере сельского и лесного хозяйства - это связано с началом весенних сельскохозяйственных работ.

"Несмотря на карантин, работодатели предлагают работу трактористам, агрономам, рабочим по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства и т.д.", - говорится в сообщении.

Также есть спрос на работников в сфере торговли и услуг, которые пока не являются запрещенными (продавец продовольственных товаров, кассир, повар, уборщик, рабочий по благоустройству).

А также - в сфере логистики (курьер, водитель, грузчик, подсобный рабочий, укладчик-упаковщик, заведующий складом) и здравоохранения и предоставления социальной помощи (сестра медицинская, социальный работник).

"Есть также вакансии для профессионалов и специалистов с опытом работы - бухгалтеров, специалистов, учетчиков, врачей, а также для квалифицированных рабочих - электрогазосварщиков, дорожных рабочих, слесарей-ремонтников, электромонтеров", - добавили в ведомстве.

Отметим, накануне замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила, что на рынке труда почти исчезли новые вакансии.

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