На Житомирщине эвакуировали жителей сгоревших сел

В Овручском районе Житомирской области жителей сгоревших сел переселяют в соседние населенные пункты.

В Овручском районе Житомирской области из-за лесных пожаров провели эвакуацию и переселение жителей сгоревших сел. Об этом сообщил первый заместитель главы областной государственной администрации Владимир Федоренко, передает пресс-служба ОГА.

Для борьбы с пожаром в Овручском районе направлена дополнительная техника из других районов, поскольку огонь охватил несколько сел, у людей сгорели дома, а сильный ветер способствует захвату новых площадей огнем. Так, всех жителей сгоревших сел эвакуировали и переселили в соседние села, в частности в село Гладковичи.

По данным ГСЧС, в селе Островы Овручского района во время самостоятельного тушения здания местный житель, 1973 года рождения, получил ожоги рук.

В свою очередь Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства информирует, что 16 апреля на территории 9 лесхозов Житомирской области начались лесные пожары в результате поджога сельхозугодий и обжига травы в домохозяйствах.

"Более 1,5 тысячи лесоводов Житомирской области спасают леса от огня. Еще столько же работников лесхозов проводят патрулирование лесов, чтобы предупредить новые случаи пожаров", - сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий.

Отмечается, что крупный пожар возник ночью в Овручском лесхозе, куда направили на тушение все имеющиеся на предприятии силы.

Сейчас идет локализация и ликвидация 27 крупных лесных пожаров. Из них 14 пожаров уже локализованы на ориентировочной площади почти 2 тыс. га, привлечено более 100 единиц техники, работает авиация.

Спутник зафиксировал масштабные пожары на Житомирщине

Ранее Корреспондент.net собрал всю информацию о дыме и песчаной буре в Киеве. Власти столицы говорят, что ветер нагнал продукты горения из Чернобыльской зоны отчуждения и Житомирской области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet