Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Секс-кукла, пленные, снег и пожары: фото недели

Комментариев: 0
Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 13-17 апреля 2020 года.
появились оцифрованные фото аварии на Апполоне-13
появились оцифрованные фото аварии на Апполоне-13
NASA/Andy Saunders
Cмотрите фотогалерею Секс-кукла, пленные, снег и пожары: фото недели
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 13-17 апреля.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как как в Мариуполе осаждали новый супермаркет, а в Киеве горел ресторан в Дарницком районе.
 
В Днепре соблюдали условия карантина рвом у храма, а в Москве забетонировали работающее в карантин кафе.
 
Несмотря на карантин, работают все рынки Одессы, а в Киеве проводят температурный скрининг.
 
Фото украинца попало в National Geographic и появились оцифрованные фото аварии на Аполлоне-13.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: космос, секс, снег, пожар, фоторепортаж, фото недели, Пленные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Корреспондент.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь