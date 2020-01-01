Секс-кукла, пленные, снег и пожары: фото недели

Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 13-17 апреля 2020 года.

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 13-17 апреля.

Вашему вниманию представляем кадры, как как в Мариуполе осаждали новый супермаркет, а в Киеве горел ресторан в Дарницком районе.

В Днепре соблюдали условия карантина рвом у храма, а в Москве забетонировали работающее в карантин кафе.

Несмотря на карантин, работают все рынки Одессы, а в Киеве проводят температурный скрининг.

Фото украинца попало в National Geographic и появились оцифрованные фото аварии на Аполлоне-13.

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