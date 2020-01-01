Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Тернополем горит Чистиловский орнитологический заказник

Комментариев: 0
Чистиловский орнитологический заказник - общегосударственного значения, на территории которого гнездится множество водоплавающих и болотных птиц.
Горит Чистиловский орнитологический заказник
Горит Чистиловский орнитологический заказник
ГСЧС Украины

В Тернопольской области горит Чистиливський орнитологический заказник общегосударственного значения. Пожар возник на площади около 8 га. Об этом, в субботу, 18 апреля, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Информация о возгорании поступила в ГСЧС области вечером в пятницу. К борьбе с огнем привлекли девять единиц пожарной техники и 46 спасателей.

“Учитывая большую площадь, быстрое разрастание пожара и возможные негативные последствия на тушение дополнительно привлекли шесть автоцистерн и 32 пожарных среди сводного отряда, сформированного для оказания помощи пожарно-спасательной службе Житомирской области в тушении лесных пожаров”, - отметили в ГСЧС.

Ранее во Львове сгорел центр реабилитации воинов АТО. Также за минувшие сутки в Киеве спасатели тушили десять очагов пожаров леса и травяного настила. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: заповедник, пожар, Тернопольская область, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь