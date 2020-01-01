Под Тернополем горит Чистиловский орнитологический заказник

Чистиловский орнитологический заказник - общегосударственного значения, на территории которого гнездится множество водоплавающих и болотных птиц.

В Тернопольской области горит Чистиливський орнитологический заказник общегосударственного значения. Пожар возник на площади около 8 га. Об этом, в субботу, 18 апреля, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Информация о возгорании поступила в ГСЧС области вечером в пятницу. К борьбе с огнем привлекли девять единиц пожарной техники и 46 спасателей.

“Учитывая большую площадь, быстрое разрастание пожара и возможные негативные последствия на тушение дополнительно привлекли шесть автоцистерн и 32 пожарных среди сводного отряда, сформированного для оказания помощи пожарно-спасательной службе Житомирской области в тушении лесных пожаров”, - отметили в ГСЧС.

Ранее во Львове сгорел центр реабилитации воинов АТО. Также за минувшие сутки в Киеве спасатели тушили десять очагов пожаров леса и травяного настила.

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