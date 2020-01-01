В Херсонской области два города закрывают на карантин

В населенных пунктах будут проводиться дезинфицирующие меры для остановки распространения коронавируса.

Города Олешки и Геническ, а также поселки Малые Копани и Левые Солонцы Херсонской области будут закрыты на карантин. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 18 апреля.

Отмечается, что карантин продлится с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля. В указанных населенных пунктах будут проводиться дезинфицирующие меры для остановки распространения коронавируса, поэтому их закроют для въезда-выезда.

Причиной введения карантина указано увеличение количества больных в этой местности.

В городе Олешки установят пять карантинных блокпостов, два поста в селе Малые Копани, один в селе Левые Солонцы и два в Геническе.

Соблюдение карантинных мероприятий будет контролировать полиция путем круглосуточного патрулирования.

"Обращаемся к местным жителям: не пугайтесь и не паникуйте, а прислушайтесь к советам и подготовьтесь к временных ограничений. Просим граждан ограничить передвижение по улице", – говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на утро 18 апреля в Херсонской области зафиксировано 56 случаев заражения коронавирусом. В целом по Украине число инфицированных за сутки выросло 444 и превысило 5 тысяч человек.

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