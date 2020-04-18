Зеленский предложил "семейный тимбилдинг" на Пасху

Украинцы возвращаются к традициям предков, у которых не было супермаркетов или доставки через Интернет, отметил глава государства.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и призвал найти позитив в праздновании дома в условиях карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом он сказал в обращении к гражданам страны, обнародованном на сайте главы государства в субботу, 18 апреля.

"Прежде всего, Пасха – это победа жизни над смертью. Это – праздник радости. Давайте в сегодняшней ситуации найдем позитив. Мы возвращаемся к традициям наших предков, у которых не было супермаркетов или доставки готовых корзин через Интернет", – сказал президент.

Он отметил, что в этом году каждая хозяйка своими руками может приготовить домашний кулич, и он будет самым вкусным: "И вместе со своими детьми мы все будете рисовать писанки и крашанки, замазывая при этом и одежду, и руки, и лицо. Это своего рода общегосударственный семейный тимбилдинг (в переводе с английского это слово означает командообразование – действия для создания и повышения эффективности работы команды – ред)".

"Да, мы остаемся дома. И пусть после выходных и после карантина нас пугают цифры на весах, а не цифры на термометре", – подчеркнул Зеленский.

Президент понимает, что сейчас вся Украина объединена одним-единственным желанием – выйти на улицу.

"Понимаю, как это, потому что сам с утра до вечера сижу в кабинете. Скажу больше: надеюсь, это не государственная тайна, но в этом кабинете даже не открываются окна. Но сейчас я дома, у меня выходной. Да, у президента тоже бывает выходной. Президент тоже человек", – сказал Зеленский.

"Помните, как в детстве родители не пускали нас на улицу? А сегодня такая ситуация, что мы не пускаем на улицу наших родителей. И это не месть. Это – забота", – отметил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что после Пасхи коронавирусом в Украине могут заболеть от 2% до 10% населения. Он подчеркнул, что все, кто не самоизолируется на праздники, поставят медиков перед выбором, как в Италии. И они будут решать, кому жить дальше.

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