На Донбассе ранены трое военных

Противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибров, а также вооружения БМП, гранатометы и пулеметы.

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе пять раз обстреляли украинские позиции, трое военных были ранены. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает штаб ООС.

Отмечается, что противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Наши воины уверенно открывали огонь в ответ, настойчиво и эффективно вынуждая противника к соблюдению режима "Тишина", - добавили в штабе.

Сепаратисты выпустили 11 мин по украинским подразделениям вблизи Луганского. Также велись обстрелы возле Травневого, Крымского, Лебединского.

"В результате вражеских обстрелов вчера трое наших героев получили ранения", -сообщили в ООС.

Украинские войска были вынуждены открыть огонь в ответ. По данным разведки Объединенных сил, 18 апреля был ранен по меньшей мере один сепаратист.

С начала текущих суток противник активности не проявлял, потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Накануне вечером сообщалось, что на Донбассе ВСУ попали под обстрел. Инцидент произошел на Луганском направлении.

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