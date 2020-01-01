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В ПЦУ рассказали как дома освятить паски

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Митрополит Епифаний заявил, что призывать в такое время верующих в храмы - безответственно.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, как можно освятить паски самостоятельно и посоветовал украинцам оставаться дома, сообщает в воскресенье, 19 апреля, ТСН.

"Каждый может дома побрызгать паски Иорданской свяченною водой", - сказал митрополит.

В течение месяца ПЦУ призывает верующих слушать богослужение онлайн, а не приходить к церкви, напомнил Епифаний.

Он также подчеркнул необходимость соблюдения карантинных мероприятий.

"Я думаю, что совместными усилиями мы и в этом году достойно отпразднуем воскресение Христово, приобщаясь к богослужениям онлайн", - сказал глава ПЦУ.

На вопрос ведущей, как относиться к призывам священников УПЦ МП посещать богослужения, Епифаний ответил: "Нужно в это нелегкое время побудить всех, чтобы они ответственно относились к своим ближним, проявляли свою любовь. Поэтому в определенной мере это безответственно в такое сложное время призывать верующих в храм. Конечно, это сложно как для священнослужителей, так и для мирян, но от нас зависит, будет ли продление эпидемии, или мы как можно скорее выйдем из нее", - резюмировал Епифаний.

Епифаний призвал верующих оставаться дома на Пасху

Ранее стало известно, что в Святогорской Лавре УПЦ МП собралась толпа прихожан вопреки карантину. Большинство из них не имели даже масок.

 

 

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Теги: церковь, Пасха, карантин, Коронавирус, ПЦУ, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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