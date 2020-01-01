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Бойцы ВСУ встретили Пасху на Донбассе

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Капелланы вместе с военнослужащими помолились за возвращение мира и процветание страны, за здоровье и благосостояние украинского народа.
Военные помолились вместе с капелланами
Военные помолились вместе с капелланами
ООС
 
Украинские военные в зоне ООС встретили Пасху в окопах на передовой, на боевых позициях и в местах несения службы, сообщает пресс-центр ООС в Facebook. 
 
"Христос Воскрес!" – традиционное Пасхальное приветствие звучит сегодня во всех воинских коллективах, которые в составе Объединенных сил выполняют задачи по отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии на востоке Украины", – говорится в сообщении. 
 
Десятки капелланов вместе с верующими военнослужащими помолились за возвращение мира и процветание страны, за здоровье и благосостояние всего украинского народа. 
 
 
Как сообщалось, по последним данным, на Донбассе было пять обстрелов, троих военных ВСУ ранили.
 
Напомним, в четверг, 16 апреля, произошел обмен удерживаемыми лицами между "Л/ДНР" и Киевом.

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Теги: Пасха, донбасс, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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