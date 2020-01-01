Бойцы ВСУ встретили Пасху на Донбассе

Капелланы вместе с военнослужащими помолились за возвращение мира и процветание страны, за здоровье и благосостояние украинского народа.

Украинские военные в зоне ООС встретили Пасху в окопах на передовой, на боевых позициях и в местах несения службы, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Христос Воскрес!" – традиционное Пасхальное приветствие звучит сегодня во всех воинских коллективах, которые в составе Объединенных сил выполняют задачи по отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Десятки капелланов вместе с верующими военнослужащими помолились за возвращение мира и процветание страны, за здоровье и благосостояние всего украинского народа.

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