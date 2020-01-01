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Украинским медикам в Италии продлили командировку

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Группа из 20 украинских медиков находится в Италии с 4 апреля. Их пребывание там продлили еще на неделю.
Медики вернутся в Украину в конце недели
Медики вернутся в Украину в конце недели
МВД Украины

Командировка украинских медиков в Италии продлена до 25 апреля, сообщил в понедельник. 20 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов.

"Командировка должна была длиться 2 недели, но было обращение итальянской стороны относительно продолжения еще на неделю, то есть до 25 апреля пребывание наших медицинских работников в Италии. После согласования с нашими специалистами, которые находятся там относительно получения согласия от них, мы продлили им соответствующую командировку. Поэтому возвращаются они 25 апреля", - сказал он.

Напомним, группа из 20 медиков отправилась в Италию 4 апреля. Там они должны изучить опыт борьбы с коронавирусом, а также вести обучающие трансляции через Zoom для тысячи украинских врачей-инфекционистов и эпидемиологов.

Стоит отметить, что в последнее время ситуация с коронавирусом в Италии улучшается. 

 

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Теги: Италия, Минздрав, медики, Коронавирус, Максим Степанов
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Источник: korrespondent.net

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