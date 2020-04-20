Микитася не арестовали, несмотря на невнесенный залог

Судья ВАКС отклонила ходатайство прокурора о взятии под стражу экс-главу Укрбуда, который не внес 100 млн грн залога.

Максим Микитась не внес залог и остался на свободе glavcom.ua

Высший антикоррупционный суд в понедельник, 20 апреля, отказал прокурору САП во взятии под стражу экс-президента Укрбуда Максима Микитася, хотя он не внес залог в 100 млн грн. Трансляция заседания велась на YouТube-канале ВАКС.

Так, во время заседания, прокурор заявил, что Микитась не внес 100 млн грн залога, который был назначен в качестве альтернативы мере пресечения.

"Поскольку залог не внесен, ст. 182 УК, учитывая материальное положение и доходы Микитася, предоставляет мне возможность обратиться к судье с ходатайством о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 14 апреля 2020 года", - сказал прокурор.

Однако следственный судья ВАКС Екатерина Широкая это ходатайство отклонила.

Как известно, Максима Микитася подозревают в сговоре с бывшим командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве на сумму более 81 млн гривен.

Суд назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Позже СМИ сообщили, что за него внесли залог и он вышел из СИЗО, но перед тем сумму залога подняли до 80 млн гривен.

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