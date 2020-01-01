На Житомирщине 44 новых случая COVID-19 за сутки

Новые случаи инфицирования были подтверждены в Житомире, Олевске, Коростене, Бердичеве и Андрушевке.

В Житомирской области за последние сутки лабораторно подтвердили 44 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его словам, количество зараженных в области возросло до 270 человек. "Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 77 человек, в Коростене - 64, и в Бердичеве - 46", - отметил глава ОГА.

Он также добавил, что новые случаи инфицирования были подтверждены в Житомире, Олевске, Коростыне, Бердичеве и Андрушевке.

При этом Бунечко добавил, что две повторных пробы тестов на коронавирус жителей Житомира и Гришковцов показали наличие болезни в организме.

"К сожалению, в результате приобретенной формы сахарного диабета и осложнений, вызванных COVID-19, сегодня умер житель Черняховского района. Мужчина, 83 года, был госпитализирован 19 апреля. Медики пытались до последнего спасти жизнь мужчине, но болезнь оказалась сильнее", - добавил глава ОГА.

В Черновицкой области за последние сутки медики получили лабораторные подтверждения еще 82 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук сообщил в Facebook.

Он отметил, что специалисты областного лабораторного центра исследовали 144 образца тестов на коронавирус, среди которых в 82 случаях они продемонстрировали положительный результат.

Чиновник добавил, что за минувшие сутки умерли четыре человека с подозрениями на коронавирус. "К большому сожалению, умирают и молодые люди. Так же и молодой человек, 2000 года рождения, который слишком поздно обратился к врачам и уже не мог быть спасенным", – сообщил Осачук.

По состоянию на вечер 20 апреля в Черновицкой области зафиксировано 988 случаев коронавируса. Из них 25 человек выздоровели, а 15 скончались.

Ранее в Черновицкой области в течение суток официально подтвердили коронавирус у еще 82 человек.

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