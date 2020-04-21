С начала карантина в Украине уменьшился уровень преступности

Преступлений на улицах стало меньше, однако мошенники активизировались в Интернете.

В Национальной полиции сообщили о том, что с начала карантина в Украине снизился уровень преступности, при этом уровень мошенничества в Интернете повысился на 15%. Об этом шла речь на совещании в Офисе президента, информирует пресс-служба ОП.

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Правоохранители отметили, что участились попытки продажи поддельных защитных средств.



“Украинцам надо быть особенно осторожными и покупать и продукты, и вещи, и средства защиты на проверенных сайтах, а все онлайн-платформы обманщиков нужно закрывать“, - отметил президент Зеленский.



Напомним, СБУ раскрыла интернет-агитаторов, по указке кураторов из РФ постивших фейки о COVID-19.

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