С началом карантина в Украине обвалились пассажирские перевозки

В связи с карантинными мерами с середины марта пассажирский транспорт остановился, но на грузоперевозки карантин существенного влияния не оказал.

Пассажирооборот транспортных предприятий в январе-феврале 2020 года составил 19,6 млрд.пас.км - это на 16,3 меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Госстат во вторник, 21 апреля.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 898,2 млн пассажиров, что на 15,5% меньше от объема января-февраля 2019 года.

Самое больше сокращение пассажиров зафиксировано в метро - на 20,7%, на железнодорожном транспорте - на 19,4%, а авиационном транспорте - на 17,3%, автомобильном - 15,8%.

При этом в марте зафиксировано резкое падение пассажирооборота. Еще в январе-феврале 2020 года пассажирооборот предприятий транспорта составил 15,0 млрд.пас.км, что на 0,1% больше января-февраля 2019 года. Услугами пассажирского транспорта за первые два месяца воспользовалось 675,8 млн пассажиров, на 1,5% меньше объема января-февраля 2019 года.

Данные Госстата свидетельствуют, что карантин в марте не оказал существенного влияния на грузоперевозки. В январе-марте 2020 грузооборот предприятий транспорта составил 68,9 млрд.ткм, что на 14,9% меньше января-марта 2019 года. Предприятия транспорта перевезли 140,7 млн тонн грузов, что на 13,1% меньше объемов аналогичного периода года.

В марте отмечается восстановление грузооборота. В январе-феврале 2020 грузооборот предприятий транспорта составил 43,4 млрд ткм, что на 16,0% меньше объема января-февраля 2019 года. Предприятиями транспорта было перевезено 90,1 млн тонн грузов, что на 10,7% меньше объемов января-февраля 2019 года.

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Напомним, что Кабмин планирует продлить карантин в Украине. На совещании у президента Зеленского обсуждалась возможность смягчения карантина для психологической поддержки граждан и запуска экономики.

В свою очередь Виктор Ляшко заявил, что без карантина могло быть 180 тысяч больных. Карантинные ограничения работают, уверены в Минздраве. Их планируют продлить до 12 мая.

Продлить, но смягчить. Что будет с карантином

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