Население Украины сократилось на 20 тысяч за месяц

Количество умерших в стране в два раза превышает количество рожденных. По состоянию на начало марта в Украине насчитывалось 41 858 тысяч жителей.

Численность наличного населения Украины в течение февраля 2020 года уменьшилась на 21,8 тысяч человек. Это следует из данных Государственной службы статистики.

Так, по оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 марта 2020 года составляла 41858,1 тысяч человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 51 рожденный", - отмечается в сообщении Госстата.

Отмечается, что с начала 2020 года население Украины сократилось на 44,3 тыс. человек.

Напомним, за прошлый год численность населения Украины сократилость на 250 тысяч человек, тогда как годом ранее - на 233 тысячи.

Ранее были озвучены результаты переписи, проведенной Кабмином. Так, в Украине проживает 37,3 миллиона человек. При этом одна десятая населения страны находится в столице.

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