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Назвали вероятную причину пожаров в Житомирской области

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Долгое время в зоне отчуждения никто не проводил вырубку и это могло стать причиной обвала деревьев на линии электропередач.
Возгорания могли спровоцировать обрывы линий электропередач
Возгорания могли спровоцировать обрывы линий электропередач
ГСЧС

Одной из причин масштабных возгораний, которые возникли в Житомирской области, спасатели называют повреждение линий электропередач. Об этом, в среду, 22 апреля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

“По предварительной оценке, комплексное очищение в зоне не проводилось более 30 лет. Одна из версий, которая рассматривается представителями ГСЧС, правоохранительными органами и работниками лесного хозяйства, - повреждения электропроводов из-за падения дерева в густом участке леса", - сказал Бунечко.

Пожары, которые могли возникнуть вследствие этого, охватили уже более 4300 гектаров леса. А сильный ветер скоростью 20-25 м/с, способствовал быстрому распространению огня.

Бунечко добавил, что в настоящее время оказывается помощь гражданам, эвакуированным из зоны бедствия. Их расселили во временные жилища, теплые вещи и продукты волонтеры передают со всей Украины.

Кроме того, пострадавшим обещают компенсировать весь материальный ущерб от пожаров. 

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Теги: лес, пожар, лесной пожар, Житомирская область, Чернобыльская зона, Пожары в лесу, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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