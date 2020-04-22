Министр инфраструктуры Криклий сделал порт «Южный» менее прибыльным и более теневым - Дубинский

Александр Дубинский, народный депутат от партии «Слуга народа», заявил , что в начале ноября 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий фактически отдал государственный порт «Южный» в управление Рината Ахметова.

По словам депутата, Криклий внезапно уволил действующего директора «Южного» Анатолия Яблуновского и назначил на его место директора Мариупольского порта Александра Олейника - ставленника Александра Смирнова (директор ООО «Портинвест»), который является смотрящим от Ахметова за портовой отраслью.

«За короткое время, Олейник организовал работу «Южного» максимально выгодно для «Метинвеста» Ахметова. Если при предыдущем руководстве старались соблюдать хоть какой-то баланс между несколькими грузовладельцами «Метинвест», Ferrexpo и более мелкими компаниями. То Олейник первым делом закрыл доступ к причалам для Ferrexpo и снизил ставки для «Метинвеста» (это при высокой цене на руду)», - сообщил Дубинский.

По его данным, в декабре перезаключали контракты на 2020 год, и Олейник отказался от практики Take-or-Pay (так выгодно для порта), и перешел к обычным контрактам с оплатой по факту, что на руку «Метинвесту».

Кроме того, сразу же по приходу Александр Олейник вернул в порт своего предшественника Виталия Жуковского (руководил портом с 2017 по июнь 2018 год) в качестве советника, и тут же возобновились фирменные тендерные схемы. Олейник ранее активно готовил порт к концессии для «Портинвеста». В 2018 году Жуковского сняли с должности по подозрению в хищениях 152 млн гривен, и дело до сих пор расследует НАБУ.

«Зачем именно Олейнику Жуковский — пока непонятно: продолжать подготовку к концессии или организовать воровские схемы», - считает Дубинский.